Il treno Frecciarossa Roma-Salerno non sarà soppresso: esulta M5s

“Il treno Frecciarossa Salerno-Roma delle 5.20 non sarà più soppresso. Non ci sarà alcuna rimodulazione delle corse Alta Velocità sulla tratta. Una scelta di buonsenso dopo le segnalazioni che abbiamo fatto pervenire ai vertici di Trenitalia". Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, che aveva sollecitato insieme ai parlamentari, i senatori Castiello e Gaudiano e alla deputata Villani.

Lo scenario

La corsa delle 5.20 è in assoluto la più utilizzata e consente a decine di insegnanti e ai tantissimi impiegati che operano nella capitale di raggiungere i rispettivi luoghi di lavoro in perfetto orario. “Dal management di Trenitalia – prosegue Cammarano – abbiamo ricevuto immediate rassicurazioni, oltre all’impegno di risolvere i problemi tecnici senza eccessive modifiche sulla griglia degli orari".

Le accuse

"Piero De Luca, il figlio del governatore della Campania, si è invece scagliato contro Trenitalia. Dimentica, però, i disagi che quotidianamente decine di migliaia di pendolari della Campania vivono grazie alla gestione scellerata di suo padre, presidente della Regione Campania e del plenipotenziario Eav e aspirante candidato alle regionali, Umberto De Gregorio”.