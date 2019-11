Fulmine in campo allo stadio di Battipaglia, ragazzino perde i sensi: i soccorsi

Dramma sventato a Battipaglia, presso lo stadio "Pastena". Un fulmine, infatti, stamattina è finito in campo: un ragazzino che stava giocando si è accasciato al suolo, perdendo i sensi per qualche secondo. Fortunatamente, ha ripreso rapidamente conoscenza ed è stato accompagnato in ospedale, per gli accertamenti del caso. Nessun ferito, dunque, ma solo tanto spavento.

Il commento di uno dei presenti

Grazie a Dio i ragazzi stanno tutti bene, ma ancora sconvolti dell'accaduto. Grazie al tempestivo intervento dei genitori dei calciatori si è evitato il peggio.