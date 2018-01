Cava, folla commossa per i funerali di Angelo: tutti stretti attorno alla famiglia

Gremita, ieri pomeriggio, la concattedrale di Santa Maria della Visitazione, a Cava, per l’ultimo commosso saluto a Angelo, il diciassettenne cavese deceduto nella notte tra domenica e lunedì scorsi, in un appartamento di via Solimena a Nocera Inferiore.

Il cordoglio

Tutti stretti attorno alla famiglia. Tra i presenti, anche i membri del gruppo sbandieratori Torri Metelliane, i compagni di scuola dell’IIS “Della Corte-Vanvitelli” e i tifosi della Cavese. Dolore.