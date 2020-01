Furti tra Pontecagnano e Bellizzi, denunciato uno straniero: l'appello di Lanzara

Continuano i tentativi di furto all’interno delle case nei comuni di Pontecagnano Faiano e Bellizzi. Nella notte tra sabato e domenica, i carabinieri sono riusciti a fermare e denunciare un cittadino ucraino che, insieme ad altri tre complici, stanno scappando dopo, probabilmente, aver provato a mettere a segno un colpo in qualche abitazione della zona. A segnalare la loro presenza alcuni residenti.

Il commento

Intanto il sindaco Giuseppe Lanzara assicura: “l nuovo dispositivo di sicurezza garantisce sul territorio tre pattuglie fisse con il supporto del Nucleo elicotteristi che dall’alto offrirà una copertura totale. Sono convinto che a breve metteremo dietro le sbarre questi delinquenti, con l’auspicio che poi ci restino per molto tempo. Pensare di essere violati nella nostra privacy, che qualcuno entri nelle nostre case è inammissibile. Tolleranza zero e al lavoro per mettere in atto tutte le azioni possibili al fine di garantire la sicurezza ai nostri anziani e alle nostre famiglie”. Di qui l’appello ai suoi concittadini: “Continuino nella loro attività di segnalazione attraverso il 112 oppure attraverso i gruppi whatsapp che, organizzati bene, risultano uno strumento utilissimo. Nei prossimi giorni, con l’aiuto di tanti cittadini, ottimizzeremo meglio anche questi gruppi whatsapp così da fornire un ulteriore supporto a chi garantisce per noi la sicurezza”.