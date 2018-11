Furti in residence ed alberghi di Capaccio: arrestato algerino

E' stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Agropoli, su disposizione della Procura, un cittadino di origine algerina accusato di furto aggravato continuato. L’uomo aveva commesso diversi colpi all’interno di strutture ricettive di Capaccio Paestum.

I furti

In particolare, il 3 agosto scorso, dopo averne forzato le finestre, si era introdotto all’interno di due appartamenti di un residence e, approfittando dell’assenza dei villeggianti, aveva rubato oggetti personali e portafogli, per un bottino complessivo di 900 euro. Mentre il 9 ottobre scorso, invece, all’interno di un hotel e, dopo aver forzato le porte di sette stanze, ha portato via ben sette televisori a led. L’uomo, dunque, è stato acciuffato e condotto in carcere.