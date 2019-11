Ancora furti nel Vallo di Diano: ladri in azione in due abitazioni vicine in località Fiego di Teggiano. Come riporta Ondanews, in particolare in una delle due villette i ladri, approfittando dell’assenza dei proprietari, dopo aver scavalcato il cancello di recinzione, sono riusciti ad entrare in casa dal balcone della camera da letto, facendo un foro nella maniglia. Rubati diversi gioielli in oro e soldi, per circa 3.500 euro.

Il fatto

I ladri, per agire indisturbati, hanno legato i cancelli della recinzione esterna, cosicché non si aprissero. Saccheggiata l’abitazione, i malviventi sono comodamente usciti dal garage per “far visita” alla villetta adiacente e portare via oro e denaro. Indagano, dunque, i carabinieri per risalire all'identità dei malviventi.