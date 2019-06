Cento furti nelle scuole del Sud, anche in provincia di Salerno: arrestati due pregiudicati

C’è voluto un anno di indagini, da parte dei dei carabinieri di Venafro (Isernia), per dare un volto ai responsabili di 100 furti nelle scuole del Molise, Campania, Lazio e Puglia: sono S.G e C. C., entrambi pregiudicati del Napoletano.

La provincia di Salerno

Tra i colpi messi a segno ci sono quelli nelle scuole di Agropoli, Eboli e Sala Consilina verificatisi, nei mesi scorsi, soprattutto durante le ore notturne. Nel mirino dei malviventi soprattutto i personal computer ed altro materiale utilizzato nei laboratori didattici.

L’inchiesta

S.G, 40enne, era già in carcere a Isernia per il recente tentato furto al Municipio di Sessano del Molise (Isernia), l'altro che ha 25 anni è stato ritracciato a Napoli e rinchiuso nel carcere di Poggioreale. L’obiettivo principale delle loro incursioni erano i laboratori di informatica, dove facevano incetta di pc portatili, tablet e notebook. Oltre 350mila euro il valore complessivo dei furti, in cui rientra anche un drone (in dotazione a una scuola) e il denaro portato via dalle macchinette che erogano vivande.

Raggiungevano - secondo una ricostruzione fornita dagli investigatori - gli edifici scolastici con auto prese a noleggio e poi, a lavoro concluso, chiamavano le mogli per dire che era andato tutto bene. Le indagini erano iniziate nella primavera del 2018 in seguito ai furti denunciati dai dirigenti scolastici di Isernia e Venafro. Moltissimi gli elementi raccolti e studiati tra intercettazioni, telefoniche e ambientali, e filmati provenienti da sistemi di videosorveglianza.

Al termine delle indagini si è accertato che i due, rompendo porte e finestre dei pubblici edifici, hanno rubato, in tempi diversi, 1.000 apparecchiature informatiche tra tablet, notebook e PC portatili per un danno economico stimato in circa 350 mila euro.