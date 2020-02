Salerno, ladri ripresi dalle telecamere in due appartamenti

Continuano i furti in appartamento a Salerno. Nonostante l'attivazione di un moderno sistema di videosorveglianza, venerdì sera, due malviventi si sono arrampicati al primo e al secondo piano di un condominio situato in via Girolamo Seripando, situata in una delle zone più alte del capoluogo.

La dinamica

Hanno agito intorno alle 19.50 riuscendo a rubare oggetti in oro, gioielli e qualche banconota. Poi, intorno alle 20.26, sono fuggiti via attraverso il Parco del Seminario su cui si affacciano la gran parte delle abitazioni della zona. Pochi minuti dopo sono rincasati i proprietari che hanno subito allertato le forze dell’ordine che ora, grazie anche ai filmati registrati dalle telecamere, puntano a risalire all’identità dei ladri.