Ladri in due appartamenti a Montesano: rubati soldi, orologi e auto

Continuano i furti in appartamento nel Vallo di Diano. La scorsa notte ignoti si sono introdotti all’interno di una palazzina situata in via Mazzini a Montesano sulla Marcellana.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri i malviventi si sono arrampicati dai tubi delle grondaie riuscendo ad entrare in una prima abitazione mentre una famiglia dormiva. E così in pochissimo tempo hanno rubato diversi soldi, un orologio e un borsello dove erano custodite monete, due coltellini svizzeri e documenti. Poi si sono spostati in un altro appartamento della stessa palazzina per rubare altro denaro.

Non solo. I ladri hanno preso anche le chiavi delle due vetture dei proprietari: la prima, parcheggiata davanti al garage, è stata spostata soltanto per permettere il furto della seconda, un’Audi A3 Sportback. I residenti si sono resi conto dei furti soltanto questa mattina presentando denuncia alle forze dell’ordine.