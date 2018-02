Ladri a Polla: mettono a segno un furto in un'azienda di pneumatici e fuggono

Ladri in azione, alle prime luci dell'alba, a Polla, precisamente nella zona industriale di Via Sant’Antuono: ad essere presa di mira dai malviventi, un’azienda di pneumatici. Provvidenziale, come racconta Ondanews, l'intervento della Vigilanza Guardian che, durante il servizio perlustrativo, e con i controlli tramite sistema di videosorveglianza, ha notato due uomini che erano in procinto di caricare materiale su un furgone. I due, dopo essere stati scoperti, sono fuggiti.

La fuga

I ladri avevano anche sfondato le sbarre di protezione che vengono attivate di notte per tutelare la zona, agevolando così la fuga. Si indaga, dunque, per risalire alla loro identità.