Raid alla Bcc di Bellizzi, rubati 8 mila euro: banditi incappucciati in fuga

Furto con scasso a Bellizzi. Lo scorso weekend tre banditi incappucciati e armati di mazze e picconi, hanno scardinato la cassa continua della Bcc ((Banca di Credito Cooperativo) riuscendo a rubare un bottino di 8 mila euro.

Le indagini

Stranamente l’allarme dell’istituto di credito non è suonato. Ad accorgersi dell’accaduto è stato un passante che ha prontamente allertato i carabinieri. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei ladri.