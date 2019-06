Furti a Salerno, il ladro di bici torna in azione: si indaga

E' tornato in azione, il ladro di bici che, qualche giorno fa, ha rubato il mezzo usato per le consegne de La Resilienza, nota pizzeria in via Sabatini. Tramite le telecamere di videosorveglianza, è stato possibile individuare l'uomo che ha portato via la bici e che risulta essere la stessa persona che, questa mattina, ha commesso un nuovo furto nel rione Carmine, all'interno di un condominio.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, le forze dell'ordine per acciuffare il ladro di bici che, ormai, ha le ore contate.