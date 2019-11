Ruba in un cantiere, incastrato dalle telecamere: arrestato 54enne di Cava

Un pregiudicato 54enne di Cava de’ Tirreni, accusato di furto aggravato, è stato arrestato dai carabinieri a Positano, a seguito dell’emissione di una nuova una misura cautelare dell’obbligo di dimora da parte del Gip del tribunale di Salerno

La dinamica

Le indagini sono state avviate a seguito delle denuncia-querela sporta lo scorso mese di ottobre dal titolare di una struttura ricettiva positanese, sottoposta a ristrutturazione, il quale, durante un sopralluogo ai lavori in corso, notò che l’ingresso dello stabile era stato forzato e che alcuni oggetti e materiali di lavoro, quantificabili in circa 10mila euro, erano stranamente spariti. E così, nel corso degli accertamenti, grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, i militari dell’Arma sono riusciti ad individuare l’autore del furto e anche la vettura usata per fuggire. Il malfattore, già noto alle forze dell’ordine, proprio nel 2016 era stato condannato per un furto commesso sempre a Positano. Visti gli elementi raccolti dai militari dell’Arma, l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Salerno ha sposato in pieno la tesi accusatoria, emettendo un provvedimento restrittivo della libertà personale, con l’ulteriore prescrizione di non uscire di casa dalle 21 alle 7 di mattina.