Ladri al Comune di Omignano: rubate solo alcune carte d'identità, si indaga

Indagini a tutto campo, da parte dei militari di Sessa Cilento, per scovare i responsabili di un furto avvenuto nella notte presso il Comune di Omignano. Introducendosi da una finestra, i ladri hanno rubato alcune carte d’identità e poi sono fuggiti.

Gli accertamenti

Parzialmente forzata una cassaforte che conteneva, tra l’altro, alcuni ex voto per la Madonna del Rosario. Sul posto, i carabinieri per individuare gli autori del singolare furto.