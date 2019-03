Ruba 12 flaconi di crema per il viso e li nasconde nel body: arrestata 23enne ad Agropoli

Controlli serrati, ad Agropoli: i militari del NOR hanno tratto in arresto una 23enne, straniera residente a Napoli, con precedenti, per furto aggravato. Nel primo pomeriggio di ieri, la giovane, approfittando di un attimo di distrazione dell'addetta alla cassa di un supermercato, ha rubato dodici flaconi di crema per il viso, nascondendoli all’interno del suo body intimo.

L'arresto

I carabinieri hanno messo in manette la ladra, recuperando e restituendo la merce rubata dal valore di 250 euro. L’arrestata è stata condotta presso la casa circondariale di Salerno a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.