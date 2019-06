Furto all'Asis di Agropoli: rubati un escavatore e materiale per la cantieristica

Colpo all'Asis: sono stati rubati un escavatore e del materiale per la cantieristica, ad Agropoli, in via della Libertà. Nel mirino dei ladri, dunque, l’azienda che si occupa della gestione idrica sul territorio: ingente il bottino, in quanto, come riporta Infocilento, solo il bobcat aveva un valore di circa 30mila euro.

Gli accertamenti

Indagano, dunque, i carabinieri per far luce sul furto e risalire all'identità dei responsabili, entrati in azione nel week-end.