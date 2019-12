Raid all'impianto fotovoltaico di Teggiano: è caccia ai ladri

Ladri in azione nel Vallo di Diano. Questa volta nel mirino è finito l’impianto fotovoltaico comunale di Teggiano dove ignoti, nella notte tra venerdì e sabato, si sono introdotti per rubare alcuni strumenti custoditi all’interno di una cabina di ferro. A dare l’allarme sono stati gli addetti ai lavori. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire all’identità dei malviventi.