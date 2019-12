Sarno, rubati i soldi per il presepe nella Cappella Gentilizia

Ladri in azione, la notte scorsa, presso la Cappella Gentilizia San Francesco di Paola, a Sarno. Ignoti dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno rubato gli euro destinati al Presepe.

La cattiveria umana non ha confini. Forzano la serratura. Entrano in Chiesa e rubano le offerte destinate al Presepe.

La Grazia di Dio vede tutti, ma, a volte, ti viene la tentazione di dire che a qualcuno potrebbe non vederlo. Per fortuna, c'è la telecamera. Le poche monete non saranno restituite, ma la figura la potrà fare. Magari, se avesse chiesto, prima di agire...il vero cristiano gliele avrebbe donate.