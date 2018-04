Polla, furto al rifornitore di carburanti Eni: si indaga

Di oltre 4.000 euro il bottino di un ladro che, la sera di Pasqua, ha svaligiato il rifornitore di carburanti Eni a Polla, lungo la Strada Statale 19 in località Tempio. L’uomo, con molta probabilità dotato di una chiave codificata per aprire la colonnina, ha rubato i soldi dei clienti che usufruiscono del servizio self service.

La videosorveglianza

Grazie ai filmati delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, come riporta Ondanews, è stato possibile notare l’uomo che, con la testa coperta in parte da un cappuccio, aveva portato via l’incasso. Sporta denuncia ai Carabinieri, dunque: si indaga.