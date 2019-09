Furto al Maxibingo di via Dei Greci: due giovani arrestati

Sono stati arrestati due uomini, dalla squadra mobile della Questura di Salerno, come disposto dal Gip del Tribunale che ha accolto la richiesta della Procura. I due sono indagati per furto aggravato in concorso, commesso il 25 giugno presso il Maxibingo di via Dei Greci.

L'arresto

Le indagini, grazie alla videosorveglianza pubblica e privata, hanno permesso di individuare i due che tramite la forzatura dello sportello di una Slot Top, hanno rubato 3mila e 500 euro, fuggendo poi su uno scooter. I due, con precedenti, dunque, sonno stati acciuffati e arrestati. Trovati e sequestrati, infine, anche gli abiti che indossarono per il colpo.