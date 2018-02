Furto aggravato al Maximall di Pontecagnano: arrestato il ladro

Domenica sera, presso il Maximall di Pontecagnano, i Carabinieri della Compagnia di Battipaglia hanno tratto in arresto, per furto aggravato, il 45enne A.D.A. tossicodipendente di Pontecagnano. L’uomo, notato da un militare del nucleo operativo libero dal servizio, è stato bloccato, con l’ausilio dei colleghi giunti da Battipaglia e Pontecagnano e dal personale addetto alla vigilanza, mentre tentava di allontanarsi dal centro commerciale dopo essersi impossessato di un salvadanaio in terracotta, contenente 1.145 euro. Il denaro era stato portato via dalla braceria “Old Wild West”. La refurtiva è stata restituita al gestore del locale mentre il 45enne, dopo la nottata trascorsa nella camera di sicurezza della Compagnia di Battipaglia, è stato processato per direttissima al Tribunale di Salerno