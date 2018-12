Ladri in azione in un negozio di Sala Consilina, rubati un fuoristrada e la cassaforte

Ladri di nuovo in azione, ieri, nel salernitano. Nella notte, hanno agito a Trinità di Sala Consilina: sfondando una parete, ignoti si sono introdotti in esercizio commerciale che vende ferro battuto.

Gli accertamenti

Rubati, in particolare, un fuoristrada e vari attrezzi da lavoro, oltre che la cassaforte e i soldi in contanti. Amara sorpresa, dunque, all'indomani del furto, per i titolari. Indagano, i carabinieri, per risalire all'identità dei malviventi.