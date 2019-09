Nuovo raid al cimitero di Fisciano: rubati 80 portavasi

Nuovo raid nel cimitero di Fisciano. Nella notte tra mercoledì e giovedì ignoti si sono intrufolati all’interno del camposanto, situato nella frazione Lancusi, dove hanno rubato 80 portavasi in rame al cui interno vi erano i fiori portati dai familiari ai defunti.

Le indagini

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i custodi che hanno subito dato l’allarme. La notizia del furto è giunta anche in Municipio dove il sindaco Vincenzo Sessa ha allertato gli agenti della Polizia Locale per avviare le indagini e risalire all’identità del ladri grazie anche alle telecamere di videosorveglianza. Nei giorni scorsi, proprio nel cimitero comunali, sono partiti i lavori per la realizzazione di circa 170 loculi.