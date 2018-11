Sorpreso a rubare negli spogliatoi della stazione: arrestato 46enne a Salerno

E’ stato sorpreso a rubare all’interno degli spogliatoi di una palazzina delle Ferrovie situata all’interno della stazione di Salerno. Per questo un pregiudicato 46enne è stato arrestato dagli agenti della Polfer di Salerno ed ora è accusato di furto aggravato.

La dinamica

L’uomo si è introdotto all’interno dello spogliatoio, dove ha divelto le ante di diversi armadietti per rubare alcuni oggetti. Poi ha indossato anche dei capi di abbigliamento e nascosto altro materiale nelle tasche. Ora è sottoposto all’obbligo di firma in attesa del giudizio con rito abbreviato in programma il prossimo 16 dicembre.