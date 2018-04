Fisciano, al via le selezioni per “Trasporto Solidale” nell’ambito di “Garanzia Giovani”

Al via le selezioni presso “La Solidarietà” di Fisciano di sei giovani nel progetto “Trasporto Solidale", nell’ambito di “Garanzia Giovani”, iniziativa promossa dalla Regione Campania.

L'appuntamento

Venerdì pomeriggio, presso la sede dell’Associazione di Volontariato “La Solidarietà” di Fisciano, partiranno le selezioni di sei giovani tra coloro che hanno presentato la propria candidatura al progetto intitolato “Trasporto Solidale” nell’ambito del programma promosso dalla Regione Campania, con apposito decreto.

Il progetto

Il progetto rientra nell’ambito delle attività che fanno capo al servizio civile per la selezione di giovani da impiegare in attività sociali e di sostegno ai soggetti bisognosi, offrendo loro anche una concreta possibilità di lavoro. Presentato ai competenti uffici regionali per l’approvazione definitiva, è stato ritenuto meritevole di attenzione e, di conseguenza, inserito in una lista “associativa” al fine di indicarla quale ente solidale in grado di poter accogliere tutti coloro che verranno selezionati per svolgere le mansioni che sono indicate nel bando

per un determinato periodo di tempo.

Le selezioni

A breve, poi, “La Solidarietà” aprirà nuove finestre per la selezione di altri giovani, fino a raggiungere un massimo di 18 unità, da impiegare in altri progetti. Tutti i soggetti interessati potranno rivolgersi alla segreteria del sodalizio di Fisciano per ricevere le informazioni utili alla presentazione della propria candidatura.