Salerno, evita di travolgere il gatto ma finisce con l'auto nella cunetta

Tanta paura per una giovane donna salernitana, finita in una cunetta con la propria auto per evitare di investire un gatto comparso all'improvviso in strada.

I soccorsi

E' accaduto nella tarda serata di ieri, lunedì 9 settembre, a Fuorni, in via Ostaglio. L'automobilista ha sterzato all'improvviso per evitare di uccidere l'animale ma è precipitata in un fosso. E' stata soccorsa da un'ambulanza e dai vigili del fuoco che hanno provveduto ad estrarre l'auto dalla cunetta. Escoriazioni e lievi contusioni per la signora.