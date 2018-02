Gelo e neve, la provincia di Salerno si sveglia imbiancata: disagi sull'A3

Come ampiamente annunciato dalla Protezione Civile il gelo e la neve sono arrivati in provincia di Salerno. Dal pomeriggio di ieri, infatti, le temperature sono in picchiata anche nel capoluogo, dove piove dalla scorsa notte, ma non è escluso che possa nevicare come lo scorso anno.

La neve

Si è svegliata completamente imbiancata, invece, la città di Cava de’ Tirreni con grande sorpresa degli abitanti. Stessa immagine a Baronissi, Fisciano (l'Università è stata chiusa), Mercato San Severino e in diversi comuni dell’Agro nocerino sarnese, dei Monti Picentini, del Cilento e soprattutto del Vallo di Diano. Neve anche sull’autostrada Salerno-Napoli, dove sono pronti ad intervenire gli uomini della Protezione Civile per evitare la formazione di ghiaccio sulla carreggiata. A causa del maltempo in molte città della provincia i sindaci hanno deliberato la chiusura delle scuole.