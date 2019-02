Genitori a scuola di inglese a Mercato San Severino

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Genitori a scuola di Inglese. Il Secondo Circolo di Mercato San Severino, ha avviato dei percorsi educativi dedicati alle famiglie per rendere la genitorialità più vicina al mondo dei propri figli. Da poche settimane, infatti, è partito il progetto POR “Scuola viva”, un percorso dedicato alle famiglie dei bambini di Mercato San Severino, incentrato sulla conoscenza della lingua inglese e sul teatro. Genitori tra i banchi, dunque, ma anche più vicini al mondo della scuola. «La presenza della famiglia nella scuola rappresenta per noi un’opportunità di crescita e consapevolezza dei ruoli, affinché possa esserci un confronto costruttivo a favore del migliore percorso educativo da dedicare ai bambini.» Così la Dirigente scolastica del Secondo Circolo di Mercato San Severino, Anna Buonoconto, descrive la necessità e l’importanza della vicinanza tra scuola e famiglia. Uno scambio fondamentale che può favorire la costruzione di un percorso positivo per gli alunni, per la costruzione del loro benessere educativo e psicologico. «La famiglia istruisce mentre educa e la scuola educa mentre istruisce – continua la Dirigente – pertanto l' interscambio tra noi ed i genitori è fondamentale per la crescita armonica dei bambini. » In tale ottica sono state pensate le giornate di Open Day del mese di gennaio, non tanto per accogliere le famiglie dei nuovi iscritti ma soprattutto per condividere momenti educativi con i genitori degli alunni e consolidare il patto educativo. Quella di “Scuola viva” è un’opportunità che il Secondo Circolo dedica già per il terzo anno consecutivo alle mamme e i papà. Il primo anno orientato alla consapevolezza della genitorialità, con incontri mediati da un sociologo e da uno psicologo, la seconda annualità dedicata alle competenze digitali e quest’anno tutti a scuola di inglese. «Abbiamo riscontrato tra le famiglie – continua Anna Buonoconto – una sete di scuola, un interesse ad acquisire competenze per essere attori del processo formativo dei propri bambini. Tutti i genitori hanno necessità di non sentirsi soli nell’accompagnamento alla crescita dei propri figli, ognuno con i propri bisogni, con le proprie necessità e questo ci ha dato la spinta per avviare iniziative formative e di incontro tra la scuola e la famiglia». Percorsi mirati ad avvicinare i genitori ai propri figli, grazie alla mediazione formativa della scuola. «La scuola è una grande comunità, è un’azienda e non un’impresa – conclude la Direttrice – dove tutti lavorano per un unico fine, nel rispetto delle competenze e responsabilità educativo-didattiche di ciascuno e delle peculiarità di ogni alunno ».