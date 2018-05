Giffoni Valle Piana: foglio di via per una coppia di napoletani

"Soggetti potenzialmente pericolosi, non residenti a Giffoni Valle Piana, che potrebbero compiere azioni pericolose, in particolare truffe ad anziani". Con questa motivazione il Questore della Provincia di Salerno ha emesso due provvedimenti di divieto di far ritorno nel Comune di Giffoni Valle Piana nei confronti di una coppia di napoletani.

Il precedente e la decisione

La coppia era stata già arrestati il 19 maggio scorso per truffa ai danni di una persone di 65 anni. E' scattato dunque il provvedimento ai danni di un uomo di 48 anni, nato a Napoli. Non potrà far ritorno a Giffoni Valle Piana per tre anni. A suo carico precedenti per truffa continuata nei confronti di anziani, rissa, detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti, lesioni personali, estorsione e ricettazione. La donna, nata a Napoli, di anni 48, non potrà far ritorno a Giffoni Valle Piana per un anno. Annovera precedenti per truffa continuata in danno di anziani e rissa.