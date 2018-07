Giffoni Valle Piana, bimbo assalito da sciame di vespe in piazza

Paura, ieri mattina, in Piazza Umberto I a Giffoni Valle Piana, dove un bambino di dieci anni è stato assalito da uno sciame di vespe: una trentina di punture tra il collo e tutto il braccio.

La dinamica

Il piccolo era seduto sulla panchina con altri coetanei a mangiare patatine. Probabilmente - riporta La Città - l’odore è stata la causa che ha attirato gli insetti. Il bambino in pochi secondi si è visto assalire dalle vespe. È scappato via, ma ha cominciato a sentirsi male: tremava e piangeva. È stato il nonno a soccorrerlo poiché si trovava poco lontano quando si è accorto che qualcosa non andava a suo nipote. Il bambino è stato portato nella vicina farmacia per le immediate cure. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero in ospedale.