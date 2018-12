A Salerno la quarta giornata del sottufficiale: deposta la corona d'alloro

Si è svolta a Salerno, in Piazza Vittorio Veneto, la cerimonia di commemorazione del Sottufficiale, in ricordo dei Sottufficiali Italiani Caduti in servizio. Promossa dall'U.N.S.I., si è svolta con la deposizone della corona d'alloro, il picchetto d'onore, il minuto di silenzio e la Messa, alla presenza dei sottufficiali in servizio e congedo dell’Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

Il saluto

“Siamo onorati di essere l’associazione che valorizza il ruolo dei Sottufficiali sia nella storia d’Italia che nella quotidianità con le nostre attività sul territorio – dichiara il Cavaliere Roberto Congedi – presidente nazionale dell’UNSI. A Salerno, nella splendida cornice di piazza Vittorio Veneto abbiamo deposto una corona di alloro al monumento dei caduti, simbolo del sacrificio degli uomini in uniforme, alla presenza delle autorità civili e militari. La giornata del Sottufficiale è patrocinata dal Ministero della Difesa, dalla Regione Campania e dal Comune di Salerno. Oltre 60 tra regioni, province e comuni italiani hanno conferito il patrocinio all’evento, a dimostrazione del sinergico rapporto tra l’UNSI e le istituzioni pubbliche. L'importanza della memoria è la trasmissione dei valori che questi sacrifici hanno comportato. La trasferiamo alle nuove generazioni, affinché il presente diventi futuro. Ricordiamo tutti, la lotta al terrorismo e alle mafie. Uniti alle grandi guerre, compongono il patrimonio della memoria italiana". Il Comune di Salerno rappresentato dal Sindaco Enzo Napoli. Ha presenziato il vice Questore Pio Amorelli, che ha commentato: "E' un messaggio importante che lanciamo grazie all'U.N.S.I. Facciamo capire alle giovani generazioni che noi lavoriamo insieme per garantire la serenità d tutti".