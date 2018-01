Litiga col padre e minaccia di lanciarsi da un ponte a Salerno: salvato

Tragedia sfiorata, venerdì sera, nel rione Carmine a Salerno dove un ragazzo di 25 anni ha provato a togliersi la vita dopo una lite violenta con il padre.

Il caso

Il litigio – riporta Le Cronache – sarebbe scaturito a seguito di un incidente stradale da cui il ragazzo ne era uscito senza conseguenze. Quest’ultimo, al termine della lite, esce di casa per calmarsi. Ma, il padre, preoccupato, si mette alla ricerca del figlio che, nel frattempo, ha raggiunto la parte alta del quartiere in cui è situato un ponte. Il giovane aveva già superato le ringhiere ed era pronto a lanciarsi nel vuoto. In preda al panico, l’uomo ha telefonato alla polizia. E così in pochi minuti gli agenti sono giunti sul posto riuscendo a trarre in salvo il ragazzo che, sotto choc, è stato trasportato all’ospedale “Ruggi d’Aragona” per gli accertamenti del caso.