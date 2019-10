"Abbiamo incontrato il calore della sua umanità": il "grazie" di una coppia al professor Petta

"Che dire! Grazie per aver contribuito, molto modestamente, alla vostra felicità": dinanzi ad un omaggio gradito e di cuore, questo il commento del noto ginecologo salernitano, il professor Raffaele Petta, attualmente in servizio presso la Clinica Malzoni di Avellino.

Giuseppe e Katia, una delle tante coppie che il professor Petta, già direttore del reparto di Gravidanza a Rischio del Ruggi, ha sostenuto nel percorso di nascita dei loro figli, hanno infatti regalato al dottore una targa per imprimere in modo indelebile la loro riconoscenza.

“Un piccolo gesto per esprimere l'INFINITAMENTE GRANDE, ovverosia il sentimento di stima e di riconoscenza verso di Lei Dottore Petta, Campione Magnifico di Probita, Umanità e Professionalità. Il buio della solitudine, della disperazione per le inspiegabili continue precedenti interruzioni è stato spazzato via dal Lume della Sua Competenza.

Ora c'è soltanto la Gioia, l'inestimabile ricchezza del Sorriso di Federico ed Emanuele. È stata una Fortuna averLa incontrata, è stato esaltante il percorso affrontato insieme , è e sarà un privilegio la Sua Amicizia.

Giuseppe e Katia. GRAZIE.”