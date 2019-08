Ferragosto di fuoco, piromani in azione in Cilento: le segnalazioni

Piromani in azione, a Ferragosto. Come riporta Infocilento, tra Agropoli e Prignano, il primo rogo è divampato in località Moio Alto in una zona non lontana dalle abitazioni.

Il fatto

Nella tarda mattinata sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. A seguire, nel primo pomeriggo, un incendio si è sviluppato lungo la Cilentana, a poca distanza dallo svincolo di Prignano Cilento e della discarica Gorgo. Sul posto, anche in questo caso, i caschi rossi. Accertamenti in corso per stabilire le cause delle fiamme.