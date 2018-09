Incendio in un appartamento: sette intossicati a Pagani

Tragedia sfiorata, la scorsa notte, in via Sorvello a Pagani, dove un incendio è scoppiato all’interno di un appartamento situato al terzo piano di una palazzina popolare per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Sul posto sono giunte numerose autobotti dei vigili del fuoco provenienti da Nocera Inferiore, Sarno e Salerno. I caschi rossi, senza non poche difficoltà, sono riusciti a mettere in salvo sette persone (tra cui una allettata) che, successivamente, sono state trasportate in ospedale. Sei di loro, infatti, sono rimaste intossicate dal fumo inalato ed un'altra ha riportato vari ustioni sul corpo. Le operazioni di spegnimento, iniziate intorno all’una, sono terminate alle prime luci dell’alba. Sono in corso le indagini per risalire all'origine del rogo.