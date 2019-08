Auto prende fuoco in autostrada, tra Baronissi e Lancusi: dramma sfiorato

Un'auto è stata avvolta dalle fiamme sul raccordo Avellino-Salerno, in direzione Salerno, tra Baronissi e Lancusi. Per cause in corso di accertamento, una Bmw 530 ha preso fuoco improvvisamente.

Illesi i viaggiatori

Fortunatamente il conducente ha accostato abbandonando l'auto, insieme alla sua famiglia: sono rimasti tutti illesi. A domare l'incendio, i vigili del fuoco: la vettura è andata completamente distrutta. Sul posto, anche la Polstrada e l'Anas. Dramma sfiorato.