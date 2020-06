Auto avvolta dalle fiamme sulla statale 18, ad Ispani

Paura, stamattina, ad Ispani, precisamente in località San Donato, dove un'auto ha improvvisamente preso fuoco. A bordo, un uomo che si stava recando in un terreno di suo proprietà: come riporta Ondanews, quando ha visto del fumo nero uscire dall’auto, il malcapitato è sceso dall’abitacolo per capire cosa stesse succedendo. Pochi attimi dopo, la vettura era completamente avvolta dalle fiamme.

I carabinieri

Sul posto, i carabinieri di Vibonati che hanno notato dalla Statale 18 le fiamme, nonchè i vigili del fuoco, la forestale e la polizia municipale. Illeso, dunque, l'autista.