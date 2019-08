A fuoco un'auto a San Cipriano Picentino: si indaga

Un'auto si è incendiata a San Cipriano Picentino, lungo la strada che conduce alla piccola frazione di Campigliano.

Il fatto

Come riporta Zerottonove, una vettura, una Freelander si è incendiata: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Giffoni e la Ditta Pironti per spegnere le fiamme. Si indaga per accertare le cause del rogo.