Incendio in un appartamento a Torrione: caschi rossi in azione

Vigili del fuoco in azione, a Torrione: per cause da accertare, si è sviluppato un incendio in un appartamento di via Marino Freccia.

L'intervento

Per precauzione, i residenti dello stabile interessato sono scesi in strada, tra fumo e odore di bruciato. Provvidenziale, il lavoro dei caschi rossi che, non senza difficoltà, hanno spento il rogo. Nessun ferito. Accertamenti in corso, dunque, per stabilire le cause delle fiamme.

Foto di Guglielmo Gambardella

