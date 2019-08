Incendio a Battipaglia: a fuoco le ecoballe, Inverso contro la sindaca

Spaventoso incendio nel primo pomeriggio di oggi, nella zona industriale di Battipaglia: fuoco innumerevoli ecoballe. “La Sindaca si deve immediatamente dimettere: lei sapeva che lì ci sono circa 2000 ecoballe stoccate da anni. Si tratta di una bomba ecologica al centro della Città. Un sito che, doveva essere urgentemente svuotato e bonificato per la tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Oggi l’ennesimo disastro. Si accertino fino in fondo le responsabilità", ha commentato Vincenzo Inverso, leader del movimento Per un nuovo inizio.

L'intervento

Le fiamme hanno avvolto i rifiuti: sul posto la Protezione Civile di Bellizzi e gli agenti della Polizia di Stato e Vigili del Fuoco. Non si conoscono le cause del rogo: si indaga.