Incendio distrugge fienile a San Pietro al Tanagro: ipotesi dolo

Momenti di panico, nella tarda serata di domenica, a San Pietro al Tanagro, dove un fienile è stato avvolto dalle fiamme in via Aie. L’incendio ha completamente distrutto la struttura mandando in fumo numerose rotoballe di fieno.

L'intervento

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare il rogo. Su quanto accaduto indagano i carabinieri che non escludono la pista dolosa.