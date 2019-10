Incendio in un locale di via Velia: accertamenti in corso

Attimi di tensione, ieri sera, al centro di Salerno: per cause da accertare, è scoppiato un incendio in un locale situato in via Velia.

L'intervento

Sul posto, come riporta Zerottonove, oltre ai vigili del fuoco, anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: il rogo è stato spento. Si indaga, dunque, per far chiarezza sulla dinamica e sulle cause delle fiamme.