Agropoli, mansarda avvolta dalle fiamme: corrono i vigili del fuoco

Momenti di tensione, ieri sera, in località Moio di Agropoli, dove un incendio è divampato all’interno della mansarda di un’abitazione situata in via Gennaro Serra.

I soccorsi

Il rogo è stato scaturito da un guasto alla canna fumaria. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e gli uomini della Protezione Civile che, senza non poche difficoltà, sono riusciti a domare le fiamme. Fortunatamente non si registrano feriti.