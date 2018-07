Incidente mortale sull'A1, lo sfogo della moglie di Vitale: "Roberto, svegliaci da questo brutto sogno"

Sarebbe stato un colpo di sonno a provocare la morte dell’imprenditore Roberto Vitale, il 32enne di Cava de’ Tirreni deceduto nella notte tra giovedì e venerdì in un incidente sull’A1, nei pressi del comune di Roccasecca, mentre era alla guida del suo furgone.

Ieri mattina il medico legale ha effettuato l’autopsia, disposta dalla Procura, che non avrebbe evidenziata alcuna alterazione (arresto cardiaco ecc..) nel momento del decesso. La salma, quindi, è stata riconsegnata alla famiglia. E, questa mattina, alle 11.30 si celebreranno i funerali.

Intanto la moglie Teresa ha scritto un commovente messaggio al marito su Facebook:

“Forse questo non ti sarebbe piaciuto perché tu non eri un tipo da parole romantiche ma eri unico e solo uomo esemplare marito esemplare e padre esemplare ora non puoi togliermi il tag amò Roberto Vitale per sempre sarai il nostro sole...come sempre dacci la forza di svegliarci da questo brutto sogno”