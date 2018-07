Minori, passeggino giù per le scale: bimbo ricoverato al Santobono di Napoli

Drammatico incidente domestico, stamattina, a Minori. Come riporta Il Vescovado, un bimbo di appena due mesi è finito in ospedale per le lesioni riportate, dopo la rovinosa caduta dal passeggino nelle scale di casa.

L'incidente

Con il piccolo c’era sua madre: stando a quanto appreso, la donna era intenta, con un’altra persona, a salire le scale per rientrare in casa quando qualcosa non è andata per il verso giusto. Disperata la donna, dopo aver visto il passeggino ribaltarsi: il bimbo è rotolato giù per le scale, perdendo i sensi.

I soccorsi

Sul posto, i medici della Croce Rossa di Maiori che hanno optato per il trasferimento, in eliambulanza, all'ospedale Santobono di Napoli. Il piccolo attualmente è ricoverato lì: fiato sospeso per le sue condizioni.