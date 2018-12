Incidente sull'A2, maxi tamponamento tra cinque auto: traffico in tilt

Paura, questa mattina, lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un tamponamento che ha coinvolto ben cinque automobili.

I soccorsi

Il violento impatto tra le vetture è avvenuto nei pressi dell’uscita di Montecorvino Pugliano, in direzione sud. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato i feriti in ospedale. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale. Traffico in tilt.