Incidente in A2, furgone dell'Anas travolto da camion: tecnici illesi

Momenti di tensione, nella notte, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo”, nella galleria situata nei pressi dello svincolo di Pontecagnano, dove un furgone dell’Anas è intervenuto per prestare soccorso ad un tir in avaria.

Tragedia sfiorata

In pochi secondi, però, è giunto un altro camion, che trasportava cassette di pomodori, che ha travolto il furgone dell’Anas. Uno dei tecnici ha fatto appena in tempo ad uscire fuori dall’abitacolo prima del violento impatto. Tutti si sono salvati per miracolo, ma poteva essere una vera tragedia.