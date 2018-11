Incidente tra due auto sull'A2 a Sala Consilina: cinque feriti

Tragedia sfiorata, nella tarda serata di ieri, lungo l’autostrada “A2 del Mediterraneo”, nei pressi della stazione di servizio di Sala Consilina, dove si è verificato un brutto incidente.

La dinamica

Un’auto (Volkswagen Golf) , con a bordo una coppia di Roma, due bambini e un ragazzino di 17 anni, si è scontrata con una Citroen Saxo con a bordo due anziani di Padula. L’impatto è stato violentissimo. Immediato il trasporto in ambulanza all’ospedale “Luigi Curto” di Polla per le cinque persone coinvolte che, fortunatamente, non hanno riportato gravi ferite. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polstrada per gli accertamenti del caso.