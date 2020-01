Schianto al casello sull'A3, carambola tra due auto: grave un 23enne

Sono in corso le indagini da parte della Polizia Stradale sul grave incidente verificatosi, nel primo pomeriggio di ieri, lungo l’autostrada A30 Caserta-Salerno, all’altezza di Mercato San Severino. Secondo una prima ricostruzione, due automobili (una Volkswagen Golf e un’Alfa Romeo Stelvio) si sono scontrate nei pressi del casello autostradale. E’ possibile che una delle vetture sia giunta a velocità sostenuta, entrando in collisione con le altre che erano in attesa di pagare il pedaggio.

I feriti

Nel violento impatto è rimasto gravemente ferito un ragazzo di 23 anni che era alla guida della Volkswagen Golf. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che, dopo averlo intubato, lo hanno trasportato d’urgenza prima all’ospedale “Fucito” di Mercato San Severino e poi al “Ruggi d’Aragona” di Salerno, dov’è tuttora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Un secondo ferito (il conducente dell’Alfa Romeo Stelvio) è stato condotto al nosocomio di Sarno, ma le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.

Le indagini

Gli agenti della Polstrada di Caserta Nord hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del casello autostradale per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro ed accertarne le responsabilità.