Incidente in A2 tra Battipaglia ed Eboli: due feriti

Paura, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo l’A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Battipaglia ed Eboli (in direzione sud) dove due automobili si sono scontrate per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato violento.

ll traffico

Feriti i due conducenti che sono stati soccorsi dai sanitari del 118. Ma, per loro, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono giunti anche gli uomini dell’Anas e gli agenti della Polstrada. Inevitabili i rallentamenti al traffico veicolare.